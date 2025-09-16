Con el objetivo de abrir nuevos mercados para la oferta vitivinícola y de destilados de la región de O’Higgins, se desarrolló una inédita rueda de negocios con importadores de Curazao, instancia organizada por ProChile O’Higgins con el financiamiento del Gobierno Regional a través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC).

La actividad que buscó promocionar los vinos regionales en nuevos mercados, reunió a un destacado grupo de empresas locales, que presentaron su variada oferta de vinos, sangrías, gin, aguardiente y otros alcoholes a Valeska Boom, representante de Brandsimex Curazao, importadora con experiencia en la venta minorista de licores a través de su propia tienda Bottles Curaçao.

Para el Gobernador Regional de O’Higgins, Pablo Silva Amaya, esta iniciativa “es muy relevante, ya que impulsar el vino y destilados de nuestra región en un mercado que claramente puede abrir puertas y generar grandes oportunidades para los productores es fundamental”. Además, la autoridad aseguró que “para nuestro Gobierno Regional es una prioridad apoyar a pequeños, medianos y grandes empresarios porque por un lado hacemos crecer a estas organizaciones, pero por otro lado apoyamos la generación de empleo”.

Internacionalización con sello regional.

Esta actividad de promoción se enmarca en la estrategia de internacionalización de productos con valor agregado de O’Higgins, apoyada por el Gobierno Regional de O’Higgins a través del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FlC-R), que financia acciones para posicionar la identidad productiva de la región en el extranjero.

“En ProChile siempre hemos estado comprometidos con la industria vitivinícola que tanto nos caracteriza, a nivel regional. Sabemos que la demanda internacional no ha sido la que todos quisiéramos en las últimas temporadas, pero precisamente por eso redoblamos nuestros esfuerzos y buscamos compradores en mercados no tradicionales como Curazao, donde nuestros vinos y alcoholes despiertan gran interés en nuevos consumidores. Buscamos diversificar destinos y generar nuevas relaciones comerciales en distintos mercados”, afirmó Sofía Silva, Directora Regional de ProChile O’Higgins.

Una vitrina internacional para la región.

Las actividades programadas por la oficina de ProChile en O’Higgins, contemplaron reuniones comerciales con empresas locales y visitas a viñas del Valle de Cachapoal y Colchagua, donde el importador invitado participó en catas técnicas para conocer en profundidad la calidad y diversidad de la producción regional.

Entre las empresas participantes destacaron Sangría Alegría, el aguardiente Mujer de Fuego, los destilados de Gin Provincia y Gabrí, junto a 14 viñas consolidadas de la región: Estampa, Maturana Winery, Viña Ravanal, OWM Wines, Viña Villalobos, Casa Montero, Casa Verdi, La Despensa Boutique, Viña Butrón Budinich, La Ronciere, Bodegas Tagua Tagua, Clos de Luz, Viñedos Lagar de Codegua y Viña Los Boldos.

Curazao: un mercado pequeño con gran proyección

La visita del importador representó un hito, pues fue la primera vez que un comprador de Curazao visita Chile para evaluar en terreno la oferta nacional.

El país cuenta con más de 10 cadenas hoteleras cinco estrellas en operación y nuevos proyectos en construcción, además de una zona franca que lo posiciona como hub logístico y de distribución hacia otras islas del Caribe y Europa.

Su estrecha relación con Holanda abre una vitrina aún mayor: lo que se posiciona en Curazao puede proyectarse también hacia el mercado europeo. A ello se suma la alta afluencia de turistas de Canadá, Brasil y Estados Unidos, lo que diversifica aún más el perfil de consumidores.

Empresas con identidad y tradición

En la rueda de negocios, organizada en el marco de esta visita a la región, se mostró la diversidad de la oferta chilena en el sector vinos y otros alcoholes reforzando la calidad y tradición de O’Higgins en la industria vitivinícola.

El encuentro con Brandsimex Curazao permitió a los productores regionales conocer de primera mano las preferencias de este mercado caribeño y proyectar futuros envíos hacia el Caribe y Europa.

El 2024, la región de O’Higgins sumó envíos por US$287 millones (-2,4%) en el sector Vinos, siendo los principales destinos China (US$43 millones), Brasil (US$35 millones) y Reino Unido (US$32 millones). Las exportaciones de este sector a Centroamérica sumaron US$3 millones.

Con esta actividad, ProChile reafirma su rol de puente entre los emprendedores chilenos y el mundo, generando instancias que no solo fortalecen la competitividad de la región, sino que también aportan al desarrollo económico y social de O’Higgins.