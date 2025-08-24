El Mundial Sub-20 cada vez está más cerca y Vito, la mascota oficial del torneo, visitó siete establecimientos educacionales de Rancagua: Liceo Bicentenario Óscar Castro Zúñiga, Liceo Bicentenario Diego Portales, Liceo José Victorino Lastarria, Colegio Marcela Paz, Colegio España, Colegio Dr. Ricardo Olea y el Colegio Marista de Rancagua – Instituto O’Higgins.

La jornada incluyó presentaciones de los artistas rancagüinos Selena Star y Flama Tinta Roja, quienes animaron a la comunidad escolar con música y baile. Además, los estudiantes participaron en talleres de dibujo, clases de zumba, actividades deportivas, trivias y otras dinámicas que buscaron transmitir el espíritu del campeonato.

Con estas actividades, Rancagua sigue viviendo con alegría y entusiasmo el ambiente de la certamen de fútbol juvenil más importante del mundo.