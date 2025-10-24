En el marco del aniversario número 282 de Rancagua, la Municipalidad invita a toda la comunidad a participar en una jornada especial de celebración este jueves 30 de octubre desde las 17:00 horas en el Parque Comunal.

El evento “Viva el Parque” contará con un destacado cartel artístico encabezado por Noche de Brujas, Stefan Kramer y Katteyes, además de presentaciones locales a cargo de Los Socios Peligrosos, Thomy Bulls, Lethargy y Rifs Revival.

La jornada incluirá también una zona gastronómica, cervecerías y coctelerías, junto a un espacio destinado a emprendimientos locales y un sector de juegos para toda la familia, generando un ambiente ideal para disfrutar en comunidad.

La actividad es gratuita y abierta a todo público, invitando a vecinos y visitantes a celebrar un nuevo aniversario de la ciudad con música, humor y alegría en el Parque Comunal.